На админгранице с Крымом было проведено обучение десантников и резервистов
На постах наблюдения, расположенных вдоль административной границы с временно оккупированной территорией Крыма, проведены военные учения
Об этом сообщает пресс-центр ВСУ.
Уточняется, что участие в тренировках приняли десантники и резервисты.
"Постоянные обучения и тренировки является обычным делом для воинов-десантников, которые входят в состав, подчиненного командованию, группировка войск, несет боевую службу в южном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе тренировок десантники отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва, по замыслу, при поддержке артиллерии уничтожают условного противника, добравшись определенного рубеж.
Указано, что во время тренировок десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.
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