На админгранице с Крымом было проведено обучение десантников и резервистов

Об этом сообщает пресс-центр ВСУ.



Уточняется, что участие в тренировках приняли десантники и резервисты.



"Постоянные обучения и тренировки является обычным делом для воинов-десантников, которые входят в состав, подчиненного командованию, группировка войск, несет боевую службу в южном направлении", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в ходе тренировок десантники отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва, по замыслу, при поддержке артиллерии уничтожают условного противника, добравшись определенного рубеж.



Указано, что во время тренировок десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.

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