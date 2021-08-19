На админграницах с материковой Украиной 4 часа удерживали крымских татар
На админграницах между оккупированным Крымом и материковой Украиной сотрудники ФСБ удерживали четверых крымских татар
Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.
"Более 4 часов на пункте пропуска " Армянск " удерживаются четыре человека: Велиев Юнус и его 12-летняя дочь Велиева Инсаф, Энвер Эльдар и Билялов Эмиль", - говорится в сообщении.
Адвокат Эдем Семедляев отметил, что на горячей линии ФСБ задержание объясняют "стандартной проверкой", но законом такие действия не регламентированы.
По состоянию на 7:20 всех граждан отпустили.
- Напомним, 17 августа в 4 часа утра в оккупированном Крыму началась облава ФСБ на крымскотатарских активистов.
- В результате задержали 5 мужчин.
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