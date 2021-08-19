На админграницах с материковой Украиной 4 часа удерживали крымских татар

Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.



"Более 4 часов на пункте пропуска " Армянск " удерживаются четыре человека: Велиев Юнус и его 12-летняя дочь Велиева Инсаф, Энвер Эльдар и Билялов Эмиль", - говорится в сообщении.



Адвокат Эдем Семедляев отметил, что на горячей линии ФСБ задержание объясняют "стандартной проверкой", но законом такие действия не регламентированы.



По состоянию на 7:20 всех граждан отпустили.

Напомним, 17 августа в 4 часа утра в оккупированном Крыму началась облава ФСБ на крымскотатарских активистов.

В результате задержали 5 мужчин.