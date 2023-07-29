На 97-м году жизни скончался классик немецкой литературы Мартин Вальзер
Один из самых значимых немецких писателей послевоенной эпохи Мартин Вальзер умер на 97-м году жизни. Его обвиняли в антисемитизме, а сам он призывал перестать давать оружие Украине и начать мирные переговоры с РФ
Об этом сообщает издание DW.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на этот счет отметил, что Германия потеряла "писателя мирового уровня".
Кроме того, известно, что в заявлении канцлера Олафа Шольца сказано, что "Вальзер десятилетиями формировал литературу Германии, его книги читали поколениями, а его любовь к спорам вызвала множество оживленных дискуссий".
Вальзер считается в Германии современным классиком, среди его самых знаменитых произведений - новелла "Бегущая лошадь", романы "Браки в Филиппсбурге", "Половина игры", "Единорог", "Крах".
Писателя часто называли "самым противоречивым классиком", поскольку его романы, как и политическая позиция, неоднократно вызывали острую полемику в немецком обществе.
- 28 июля в возрасте 77 лет скончался американский музыкант Рэнди Мейснер, один из основателей группы Eagles, басист и бэк-вокалист.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное