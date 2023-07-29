На 97-м году жизни скончался классик немецкой литературы Мартин Вальзер

Об этом сообщает издание DW.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на этот счет отметил, что Германия потеряла "писателя мирового уровня".

Кроме того, известно, что в заявлении канцлера Олафа Шольца сказано, что "Вальзер десятилетиями формировал литературу Германии, его книги читали поколениями, а его любовь к спорам вызвала множество оживленных дискуссий".

Вальзер считается в Германии современным классиком, среди его самых знаменитых произведений - новелла "Бегущая лошадь", романы "Браки в Филиппсбурге", "Половина игры", "Единорог", "Крах".

Писателя часто называли "самым противоречивым классиком", поскольку его романы, как и политическая позиция, неоднократно вызывали острую полемику в немецком обществе.