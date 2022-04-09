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На 9 апреля в Украине согласовали 10 гумкоридоров

9 апреля, 2022 суббота
10:21
война с Россией

На 9 апреля в Украине согласовали 10 гумкоридоров для эвакуации жителей из Луганской, Донецкой и Запорожской областей

Об этом заявила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук .

Донецкая область:

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте);
Запорожская область:
  • Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
  • Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
Место сбора: ул. Шевченко, 5
  • Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
  • Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Луганская область:
  • Северодонецк – Бахмут;
Место собрания: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут;
Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут;
Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • Горное – Бахмут;
Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.
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Энергодар
Рубежное
Ирина Верещук
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