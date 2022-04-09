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На 9 апреля в Украине согласовали 10 гумкоридоров
На 9 апреля в Украине согласовали 10 гумкоридоров для эвакуации жителей из Луганской, Донецкой и Запорожской областей
Об этом заявила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук .
Донецкая область:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте);
- Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
- Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
- Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
- Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
Луганская область:
- Северодонецк – Бахмут;
- Лисичанск – Бахмут;
- Попасная – Бахмут;
- Горное – Бахмут;
- Рубежное – Бахмут.
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