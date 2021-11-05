На 89% ниже уровень госпитализаций: в США завершили испытание таблеток от COVID-19 Pfizer
Компания Pfizer завершила испытания экспериментальных таблеток от COVID-19 в США раньше, чем ожидалось. Результаты тестирования оказались успешными
Об этом сообщает The Guardian.
Pfizer установила, что таблетки от COVID-19 на 89% снижают уровень госпитализаций и риск тяжелого заболевания у взрослых.
The Guardian отмечает, что по эффективности препарат Pfizer превзошел таблетки от COVID-19 компании Merck, которые также предназначены для пациентов с высоким риском заболевания.
Пока ни одна из компаний не обнародовала полные данные исследований.
Как пишет Reuters, Pfizer планирует представить результаты второй фазы испытаний ритонавира американскому Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в рамках заявки на экстренное использование, которую компания подала в октябре.
- Напомним, 27 сентября Pfizer начала вторую фазу испытаний таблеток против коронавируса. Результаты клинического испытания первой фазы показали, что препарат безопасен и хорошо переносится.
- Для борьбы против COVID-19 специалисты Pfizer используют ритонавир, обычно применяемый в сочетании с другими препаратами для лечения ВИЧ-инфекции.
- В четверг, 4 ноября, Великобритания первой в мире одобрила использование таблеток Merck от коронавируса.
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