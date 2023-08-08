Об этом информирует BBC .

Режиссер скончался 7 августа в Лос-Анджелесе.

"У него была отличная жизнь. Ему было почти 88 - у него выходит новый фильм. Он был самым прекрасным мужчиной в мире. Он был самым прекрасным отцом в мире", - рассказала жена режиссера Шерри Лансинг.

Причину смерти Фридкина не сообщают, однако отмечается, что в последние годы у него были проблемы по здоровью.

Режиссер умер до премьеры своего последнего фильма "Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне", который должны были показывать на Венецианском кинофестивале.

Карьера Фридкина началась в 1960-х годах, но заметный успех ему принес фильм "Французский связной", вышедший спустя десятилетие - в 1971 году и получивший пять "Оскаров", в том числе за лучшую режиссерскую работу.

"Экзорцист", появившийся на экранах в 1973 году, собрал 500 миллионов долларов в мировом прокате. Он был номинирован на десять премий "Оскар", две из которых выиграл.