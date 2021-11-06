На 88 году жизни не стало экс-премьера Ефима Звягильского
Утром субботы, 6 ноября 2021 года, ушел из жизни Ефим Звягильский, украинский государственный и бизнес-деятель, один из самых влиятельных людей на Донбассе
Об этом у себя на странице сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук, передает Еспресо.TV .
"Несколько часов назад в Институте сердца от осложнений вызванных COVID-19 на 88 году жизни скончался Ефим Леонидович Звягильский - украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го , 6-го, 7-го и 8-го созывов, герой Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994 года, кандидат технических наук, профессор", - сообщил политик.
"Мощный был дядя! Глубина! Больше всего любил свой Донбасс и людей с которыми там работал всю свою жизнь", - подчеркнул Мосийчук.
- С пятницы, 5 ноября, Звягильский находился в реанимации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.04
Покупка 26.04Продажа 26.29
-
EUR
Покупка 29.95Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное