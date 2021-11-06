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На 88 году жизни не стало экс-премьера Ефима Звягильского

6 ноября, 2021 суббота
12:47
Общество Ефим Звягильский

Утром субботы, 6 ноября 2021 года, ушел из жизни Ефим Звягильский, украинский государственный и бизнес-деятель, один из самых влиятельных людей на Донбассе

Об этом у себя на странице сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук, передает Еспресо.TV .

"Несколько часов назад в Институте сердца от осложнений вызванных COVID-19 на 88 году жизни скончался Ефим Леонидович Звягильский - украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го , 6-го, 7-го и 8-го созывов, герой Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994 года, кандидат технических наук, профессор", - сообщил политик.

"Мощный был дядя! Глубина! Больше всего любил свой Донбасс и людей с которыми там работал всю свою жизнь", - подчеркнул Мосийчук.

  • С пятницы, 5 ноября, Звягильский находился в реанимации.

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Донбасс
Игорь Мосийчук
новости Донбасса
донецкие
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