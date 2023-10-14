На 81-м году жизни скончалась американская поэтесса и лауреат Нобелевской премии Луиза Глик

Об этом информирует Sky News .

Смерть поэтессы подтвердил ее редактор Джонатан Галасси. По его словам, Глик ушла из жизни 13 октября в своем доме в Кембридже.

Указано, что за более чем 60-летнюю писательскую карьеру Глик стала одной из наиболее признанных критиками поэтесс и эссеисток современной Америки. За свою карьеру она опубликовала более десятка поэтических сборников, а также несколько томов эссе и короткую прозаическую басню "Бархатцы и розы".

В 2020 году она получила Нобелевскую премию по литературе. Шведская академия, отвечающая за выбор лауреата литературной премии, указала, что поэзия Глик имеет "безошибочный голос" и "строгую красоту". Кроме Нобелевской премии Глик отметили Пулитцеровской премией за сборник "Дикий ирис" в 1993 году. Также поэтесса стала лауреатом премии "Поэт США" в 2003-2004 годах.