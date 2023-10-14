На 81-м году жизни скончалась американская поэтесса и лауреат Нобелевской премии Луиза Глик
В возрасте 80 лет скончалась одна из самых известных американских поэтесс и эссеисток, лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий Луиза Глик
Об этом информирует Sky News .
Смерть поэтессы подтвердил ее редактор Джонатан Галасси. По его словам, Глик ушла из жизни 13 октября в своем доме в Кембридже.
Указано, что за более чем 60-летнюю писательскую карьеру Глик стала одной из наиболее признанных критиками поэтесс и эссеисток современной Америки. За свою карьеру она опубликовала более десятка поэтических сборников, а также несколько томов эссе и короткую прозаическую басню "Бархатцы и розы".
В 2020 году она получила Нобелевскую премию по литературе. Шведская академия, отвечающая за выбор лауреата литературной премии, указала, что поэзия Глик имеет "безошибочный голос" и "строгую красоту". Кроме Нобелевской премии Глик отметили Пулитцеровской премией за сборник "Дикий ирис" в 1993 году. Также поэтесса стала лауреатом премии "Поэт США" в 2003-2004 годах.
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