На 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области не будут, - Кличко
Виталий Кличко сообщил, что на 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области не будут. Также он призвал граждан воздержаться от массовых гуляний в условиях военного положения
Об этом мэр Киева написал в фейсбуке.
Кличко сообщил, что на 8-9 мая в Киеве и области военное командование не собирается вводить комендантский час. Однако он подчеркнул, что в эти дни в Киеве будет усилено патрулирование улиц и охрана порядка.
Кроме того, мэр столицы напомнил, что в условиях военного положения массовые мероприятия запрещены.
"Обращаюсь к киевлянам. Сегодня не время для массовых гуляний или отдыха на природе крупными компаниями. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени", - пишет Кличко.
Он также напомнил украинцам, что посещать леса и лесопарковые зоны в Киеве и области запрещено из-за высокой заминированности территорий.
"Также прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу следовать в укрытие. В ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины", - отмечает мэр.
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