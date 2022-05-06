На 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области не будут, - Кличко

Об этом мэр Киева написал в фейсбуке.

Кличко сообщил, что на 8-9 мая в Киеве и области военное командование не собирается вводить комендантский час. Однако он подчеркнул, что в эти дни в Киеве будет усилено патрулирование улиц и охрана порядка.

Кроме того, мэр столицы напомнил, что в условиях военного положения массовые мероприятия запрещены.

"Обращаюсь к киевлянам. Сегодня не время для массовых гуляний или отдыха на природе крупными компаниями. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени", - пишет Кличко.

Он также напомнил украинцам, что посещать леса и лесопарковые зоны в Киеве и области запрещено из-за высокой заминированности территорий.

"Также прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу следовать в укрытие. В ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины", - отмечает мэр.

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