На 78% поврежденных россиянами подстанциях частично возобновили электроснабжение, - Укрэнерго
С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики частично возобновили подачу света на 78% поврежденных армией РФ высоковольтных подстанциях
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" .
"Наше призвание и задача сегодня и всегда – прокладывать путь свету. После тысяч ударов россиян ракетами и дронов наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что с 24 февраля энергетики частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных российскими захватчиками высоковольтных подстанций и 62% линий электропередачи.
"Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы как можно быстрее восстановить питание. А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент", – подчеркивают в Укрэнерго.
У украинцев есть свет благодаря ежедневной работе энергетиков на своем месте. В настоящее время эти люди противостоят российским оккупантам на энергетическом фронте.
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