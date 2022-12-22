Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" .

"Наше призвание и задача сегодня и всегда – прокладывать путь свету. После тысяч ударов россиян ракетами и дронов наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что с 24 февраля энергетики частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных российскими захватчиками высоковольтных подстанций и 62% линий электропередачи.

"Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы как можно быстрее восстановить питание. А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент", – подчеркивают в Укрэнерго.

У украинцев есть свет благодаря ежедневной работе энергетиков на своем месте. В настоящее время эти люди противостоят российским оккупантам на энергетическом фронте.