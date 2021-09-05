На 7-ю годовщину подписания Минских соглашений США призвали Россию вывести свои войска из Украины
В посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве в воскресенье, 5 сентября 2021 года, призвали Российскую Федерацию в контексте седьмой годовщины подписания Минских соглашений вывести свои силы из Украины, вернув Украинскому государству полный контроль над всеми международно признанными границам
Об этом передает Еспресо.TV .
"В седьмую годовщину Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести свои силы из Украины, и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами", - говорится в сообщении посольства.
Также в посольстве призвали Российскую Федерацию взять на себя ответственность за прекращение конфликта, и начала на востоке Украины.
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