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"На 60% вина Шмыгаля": политтехнолог Загородний о конфликте между Польшей и Украиной

25 сентября, 2023 понедельник
13:08
Экономика

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что задачей премьер-министра Украины было ехать в Варшаву и решать конфликтный вопрос, а не угрожать полякам

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я давно за то, чтобы господин Шмигаль ушел в отставку. Мне вообще кажется, что Шмигаль живет в мире, где нет войны, у него ничего не происходит. В этом последнем конфликте с Польшей на 60% вина господина Шмыгаля, потому что его задача было ехать в Варшаву и решать этот вопрос, а не угрожать полякам. И не лоббировать интересы кучки агробаронов, которые хотят сбросить зерно вместо того, чтобы идти и выравнивать отношения с Польшей", - отметил политтехнолог.

Тарас Загородний резюмировал, что видит в этом конфликте вину украинского правительства, что не обеспечили контроль и не поговорили с частными компаниями, потому что привыкли вести себя как в Украине, а в Польше так не получается. Поляки защищают свои интересы, и этому у них нужно учиться.

Запрет на импорт агропродукции из Украины: что известно

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил , что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Киев подаст в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что выйдут из "зерновой" платформы из-за этого иска.

19 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов, если Киев продолжит обострять конфликт.

20 сентября посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о том, что блокирование экспорта зерна некоторыми странами на руку РФ.

В то же время Анджей Дуда выразил сожаление по поводу слов Зеленского о сельскохозяйственной продукции и запрете на украинское зерно, которое ввели три страны ЕС, и заявил, что транзит украинского зерна через Польшу продолжается.

Также президент Польши заявил , что не верит, что мелкий спор между Украиной и его страной по поводу украинского агроимпорта может перечеркнуть все достижения польско-украинских отношений.

24 сентября Анджей Дуда сообщил, что его страна подготовила транзитные коридоры , по которым Украина сможет экспортировать свое зерно странам, нуждающимся в этом. Однако Варшава не отменяет своего запрета на продажу агропродукции

Украина
Польша
зерно
аграрии
Денис Шмыгаль
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