На 6 мая запланирована эвакуация мирных жителей из Мариуполя, - Верещук

Об этом сообщила в своем телеграмм-канале Министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Завтра, 6 мая, будет эвакуация из Мариуполя. Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00", - отметила чиновник.

Отметим, что сегодня вечером о третьем этапе эвакуации из Мариуполя сообщили генсек ООН Антониу Гутерриш и его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время заседания Совбеза ООН.

По словам Гриффитс, в настоящее время началась эвакуация мирного населения, скрывавшегося в катакомбах металлургического завода "Азовсталь" от российских обстрелов.

"Два безопасных конвоя после выхода были успешно завершены. В первом, завершенном 3 мая, с завода "Азовсталь" было эвакуировано мирное население, а также 59 человек из соседних окрестностей. Во второй операции, завершенной минувшей ночью, более 320 гражданских были эвакуированы из Мариуполя и близлежащих районов. Третья операция продолжается. Но наша политика состоит в том, чтобы не говорить о деталях до их завершения, чтобы избежать срыва возможного успеха", - сказал Гутерриш.

Чиновники ООН отметили, что в предыдущие дни из Мариуполя удалось спасти около 500 мирных жителей.

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