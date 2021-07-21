На 6 человек 1 туалет: Свитолина рассказала о "спартанских" условиях в олимпийской деревне
Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что несмотря на дискомфортные условия в олимпийской деревне, условия проживания в Токио ее устраивают
Об этом сообщает Международная теннисная федерация .
По словам первой ракетки Украины, многим спортсменам приходится в олимпийской деревне приспосабливаться к бытовым неудобствам.
"Что касается проживания, то мне повезло, у меня отдельная комната со своим туалетом. Самое главное - есть кондиционер, который работает, потому что на улице 35 градусов, очень жарко. Знаю, что некоторым игрокам не повезло, потому что они живут в апартаментах на 3 комнаты, и на 6 человек только один туалет. Для больших команд это довольно трудно, так как стены картонные и все слышать ", - сказала Свитолина.
Она добавила, что особенно дискомфорт испытывают спортсмены большого роста.
"Высоким парням тоже не нравится, я думаю, потому что кровати очень маленькие и узкие. Я довольно невысокого роста, поэтому мне все подходит. Условия гораздо комфортнее, чем были в Рио-де-Жанейро", - подытожила Свитолина.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
- Напомним, 20 июля Элина Свитолина заявила, что ради выступления на Олимпийских играх отложила медовый месяц после свадьбы с французом Гаэль Монфис.
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