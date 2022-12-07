Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что состоится конвенционная война, которую Россия проиграет, однако сейчас не получится ограничиться исключительно границами 1991 года. По мнению Подоляка, произойдет демилитаризация пограничных областей РФ.

"Россия постепенно будет отходить к границам 1991 года, однако там, скорее всего, не остановится, потому что необходимо будет отойти в рамках действительно переговорного процесса. Надо будет демилитаризовать определенную территорию у международных границ РФ с Украиной. Российские войска отойдут на километрах 50-100" от границы, так будут происходить события", - сказал он.

Ранее Подоляк прокомментировал скопление российских военных под Бахмутом и заявил, что оккупантам следует забыть о городе и готовиться к Ялтинскому трибуналу.

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