Об этом отчитывается Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 мая.

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 26 боевых столкновений.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52, 4 ударных БПЛА и поразили 3 пункта управления

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 – по зенитно-ракетным комплексам.

Также украинские военные уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БПЛА типа Shahed и один разведывательный дрон типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

За сутки Россия нанесла 41 авиационный удар и совершила 53 обстрела из РСЗО

За прошедшие сутки, 23 мая, россияне нанесли 41 авиационный удар и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В результате обстрелов пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар вблизи Довжанки, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино и Гремяч Черниговской области и Гудово, Волковка, Бунякино, Стукаловка, Волфино, Новониколаевка, Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огирцево, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары возле Кисловки и Котляровки.

Враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по Каменке, Тополе, Красному Первому, Новомлинску, Двуричнему, Масютовке, Малой Шапковке, Кондрашовке, Купянске, Табаевке и Берестове Харьковской области и Стельмаховки - Луганской.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиаудар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового. Нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского, Белой Горы, Озаряновки и Торецка.

От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки.

Под обстрел оккупационных войск попали Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении многочисленные атаки противника отражены в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись также Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы, в частности, Парасковеевки, Новомихайловки, Угледара, Богоявленки, Золотой Нивы и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Зафиксированы вражеские авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Малая Токмачка и Степное Запорожской области, а также обстрелы Времовки, Бурлацкого, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области; Ольговского, Гуляйполя, Зализничного, Белогорья, Малой Токмачки, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области. Также под огонь артиллерии врага попали Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львове, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.