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На 5 направлениях произошло более 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 4 пункта управления россиян, - Генштаб

23 мая, 2023 вторник
07:01
Война с Россией

Основные усилия армии РФ сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках произошло более 30 боевых столкновений между ВСУ и россиянами

Об этом в утренней сводке 23 мая отчитывается Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - произошло более 30 боевых столкновений", - отмечает Генштаб.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24, поразили 4 пункта управления и 4 склада боеприпасов

Авиация Сил обороны за 22 мая нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Кроме того, защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дронов Shahed и 9 вражеских разведывательных БПЛА.

За сутки Россия нанесла 48 авиационных и 20 ракетных ударов по Украине

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну, не прекращает наносить удары, производить обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300.

Кроме того, нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БПЛА Shahed.

Также произвел около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Алексеевки и Сосновки на Черниговщине.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Стариковое, Ходыно, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка, Юнаковка, Мирополье, Поповка и Дмитровка Сумской области, а также Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.

Нанесли авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Дворичная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении вражеские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Там же и вблизи Верхнекаменского Донецкой области – нанесли авиаудары.

Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются.

Противник нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия по Новокалиновому, Северному, Водяному и Первомайскому.

В течение суток нанесла авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Совершила артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении были отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеским обстрелам подверглось село Победа, что неподалеку.

На Шахтерском направлении российское войско наступательных действий не производило. Нанесло авиационных ударов в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершило обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

В течение этих суток нанес авиационных ударов в районах Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и город Запорожье; Качкаровка, Веселое, Казацкое, Антоновка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

  • В ночь на вторник, 23 мая, в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу, взрывы прогремели в Николаевской области. Вражеские войска задействовали до 4 "шахедов", которые сбили силы ПВО.
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