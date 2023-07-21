Об этом в утренней сводке 21 июля отчитывается Генштаб ВСУ.

Отмечается, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки там произошло 32 боевых столкновения.

Россияне нанесли 49 авиаударов и совершили 72 обстрела из РСЗО по Украине

20 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 4 крылатых ракеты Х-22, 7 крылатых ракет "Оникс" и 19 ударных БПЛА типа Shahed. По результатам боевой работы, противовоздушной обороной уничтожены 2 крылатых ракеты "Калибр", 3 крылатых ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа Shahed.

Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов и совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Нанес авиационные удары в районах Семеновки, Новгород-Северского Черниговской области, Грабовского Сумской области и города Сумы. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Басовка, Волфино Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Одноробовка, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки вражеских войск юго-западнее Масютовки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Дворичная, Западное, Фиголовка, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополе Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Кисловка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии армии РФ, защитники Украины успешно отразили атаки на юго-западной окраине Клищиевки.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе Невельского.

Российские солдаты нанесли авиационные удары в районах Северного и города Авдеевка. В то же время, произвели артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Желанное Первое, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Угледара, Сторожевого, Макаровки, Благодатного и обстрелял населенные пункты Большая Новоселка, Угледар, Водяное, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях вражеская армия сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

Совершила безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Егоровки, Пятихаток Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Лобково, Зализничное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Тягинка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ поразили 10 артсредств на огневых позициях, 2 средства ПВО и 4 важных объекта оккупантов

Так, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта противника.

Также украинским воинам удалось уничтожить 1 разведывательную БПЛА оперативно-тактического уровня.