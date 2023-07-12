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Россия потеряла за сутки войны в Украине 510 военных, 33 дрона и 17 артсистем, - Генштаб ВСУ

12 июля, 2023 среда
08:48
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 235 530 солдат. На направлениях Белая Гора – Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери России на войне

С 24 февраля 2022 года по 12 июля 2023 года страна-агрессор потеряла в Украине:

  • личного состава – около 235 530 (+510) солдат
  • танков ‒ 4090 (+1)
  • боевых бронированных машин ‒ 7990 (+7)
  • артиллерийских систем – 4402 (+17)
  • РСЗО – 674 (+2)
  • средств ПВО ‒ 415 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33)
  • крылатых ракет ‒ 1271 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12)
  • специальной техники ‒ 647 (+7)

Окончательные данные уточняются.

На Бахмутском направлении ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. На направлениях Белая Гора - Андреевка и Белая Гора - Курдюмовка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Сводка Генштаба за сутки: на 5 направлениях фронта шли тяжелые бои, произошло 29 боевых столкновений.

В утренней сводке 12 июля Генштаб отчитывался, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Именно там в течение суток произошло 29 боевых столкновений.

ВСУ поразили 3 пункта управления, 10 артсредств на огневых позициях и станцию РЭБ оккупантов

Так, авиация Сил обороны за 11 июля нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ захватчиков.

Россия нанесла 65 авиаударов и осуществила 71 обстрел из РСЗО по Украине в течение суток

Так, оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе. В результате боевой работы украинская ПВО уничтожила 26 ударных БПЛА. Также защитники Украины уничтожили 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, армия РФ нанесла 65 авиационных ударов и произвела 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Сегодня ночью, 12 июля, Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БПЛА Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Подробная ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Карповичи, Николаевка Черниговской области; Сопыч, Ромашково Сумской области и Стрелечья, Ветеринарное, Стоевка и Сотницкий Казачок Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.

Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Подолы, Кучеровка и Кисловка Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов противника страдали Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Торское, Верхнекаменное и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, защитники Украины успешно отразили атаки вражеских войск в районе населенного пункта Григоревка и восточнее Орехово-Василевки.

От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Пивденное и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка и города Авдеевка. В то же время оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Бердичи, Северное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, украинские защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка.

Армия РФ совершила обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка, Победа и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного.

Нанес авиационные удары возле Отрадного, Сторожевого, Ровнополья и Макаровки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Угледар, Благодатное, Макаровка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российское войско сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Золотая Балка, Молодежное Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Гуляйпольское, Зализничное, Полтавка, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львово, Инженерное, Токаревка Херсонской области и Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

  • Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый предположил , что Силы обороны с помощью артиллерийских ударов могут вынудить армию РФ вывести свои войска из Бахмута Донецкой области.
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