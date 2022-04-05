На 5 апреля запланирована эвакуация через 7 гуманитарных коридоров, - Верещук
Гуманитарные коридоры 5 апреля планируются из Бердянска и Мариуполя, Мангуша, Токмака, Северодонецка, Попасной, Лисичанска, а также поселка Горное
О плане работы гуманитарных коридоров на 5 апреля сообщила вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Телеграмм.
"На сегодняшний день запланировано 7 гуманитарных коридоров", - указала она.
В частности, ожидается эвакуация людей из Мариуполя и Бердянска в Запорожье на собственном транспорте.
"Несмотря на обещания своего руководства, оккупационные войска никому не дают проехать в Мариуполь", – объяснила Ирина Верещук.
Также из города Мангуш в Бердянск следует 7 автобусов в сопровождении Международного уомитета Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье. Ночью после переговоров удалось освободить и отправить в Запорожье представителей Международного комитета Красного Креста, ранее оккупанты заблокированы в Мангуше.
"Кроме этого, на блокпосте в Васильевке сейчас ждут проезда 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из города Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск", - отметила министерша.
Также коридор запланирован города Токмака в Запорожье . Из города Запорожья к 10:00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.
Будет работать коридор в город Бахмут : из Северодонецка (место собрания: проспект Химиков, 28), из Лисичанска (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324), из Попасной (место сборов: ул. Первомайская, 42), а также из поселка Горное (место собрания: ул. Гагарина, 13).
- Напомним, УЗ приостановила эвакуацию людей с восточных направлений из-за обстрелов оккупантами Краматорска и повреждения железнодорожного полотна.
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