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На 4 участках фронта - тяжелые бои, произошло более 40 боевых столкновений в течение суток, - Генштаб

4 июля, 2023 вторник
07:16
Война с Россией

Вооруженные Силы Украины за сутки нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и уничтожили 3 ЗРК

Об этом сообщили в сводке от Генштаба 4 июля.

Отмечается, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава врага

Стало известно, что за сутки авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

Армия РФ нанесла 56 авиаударов и совершила 77 обстрелов из РСЗО по Украине в течение 3 июля

Враг нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и частных жилых домов.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: враг нанес авиационные удары по городу Сумы и в районе Екатериновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Бачевск, Ходыно, Екатериновка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань и Бударки - Харьковской.

Купянское и Лиманское направления: артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Петро-Ивановка, Новомлынск, Купянск Харьковской области; Невское и Белогоровка - Луганское и Верхнекаменское, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили 9 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино и Клищиевка Донецкой области.

Авдеевское направление: противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: под вражескими авиаударами и огнем артиллерии наши защитники отразили 15 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое и Победа Донецкой области.

Шахтерское направление: враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Богоявленка, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

Оккупанты обустраивают военные госпитали в детских лагерях на временно оккупированных территориях Луганщины

Отмечается, что российские оккупанты продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использования детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"Так, в населенном пункте Макарова Луганской области, на территории детского оздоровительного лагеря, российские военнослужащие обустроили военный госпиталь, где находится более 100 раненых оккупантов. По всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома" - говорится в сообщении.

Также подобная ситуация и в городе Лиман Луганской области, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Ялинка", в котором на лечении также находится более 100 раненых захватчиков. Территория лагеря используется для хранения военной техники.

Луганщина
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
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