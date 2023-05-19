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На 4 направлениях фронта за сутки произошло 29 боевых столкновений, самые горячие бои - за Бахмут и Марьинку, - Генштаб

19 мая, 2023 пятница
06:58
Война с Россией

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за 18 мая произошло 29 боевых столкновений между ВСУ и войсками РФ

Об этом в утреннем своде 19 мая отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Россия нанесла 39 ракетных и 39 авиационных ударов по Украине за прошедшие сутки

В эти сутки, 19 мая, РФ в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Подробная информация будет обнародована впоследствии.

За прошедшие сутки враг нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Студенок, Бояро-Лежачие, Павловка, Басовка, Мирополье, Мезеновка Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огирцево, Гатище, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Каменка, Колодезное, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил.

Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Белогоровка.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечине.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении военные РФ провели наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел.

В течение суток нанесли авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, а также атаку в направлении Новомихайловки.

В то же время враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки российское войско наступательных действий не проводило.

Нанесло авиаударов вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Большая Новоселка. А также произвело обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности, это Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области.

Обстрелял населённые пункты. Среди них – Бурлацкое Донецкой области; Ольговское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области, а также город Херсон.

ВСУ поразили 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 7 станций РЭБ и ЗРК

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, 7 радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию.

Кроме того, была уничтожена 21 крылатая ракета, а также 8 враждебных БПЛА разного типа.

Захватчики используют железнодорожную больницу оккупированного Луганска как госпиталь для раненых военных и вагнеровцев

Как отмечается, в связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях.

В частности, во временно оккупированном Луганске, железнодорожная больница используется захватчиками в качестве военного госпиталя, где лечат раненых военнослужащих российской федерации и наемников из ЧВК Вагнера.

  • Ранее сообщалось, что в Каховском районе Херсонской области кафиры подселяют своих вновь прибывших военных в дома, где до сих пор проживает местное население.
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