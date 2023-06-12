Об этом в утреннем своде 12 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Так, за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

Госпиталь в Ростовской области РФ переполнен ранеными на Бахмутском направлении оккупантами

В течение последней недели на Бахмутском направлении российские захватчики несут значительные потери.

Так, только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области, ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями.

"Госпиталь переполнен, и, за неимением достаточного количества медперсонала, имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых", - говорится в сообщении.

Россия нанесла 1 ракетный и 36 авиационных ударов по Украине за сутки

11 июня враг нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам Украины.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев – Харьковской.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовыж, Белополье, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелечья, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузово, Чугуновка и Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудар в районе Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Дворичная, Западное, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской, а также Ивановка, Торское и Серебрянка Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Новоселовское и Белогоровка на Луганщине и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Торецка.

От артиллерийских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Зализное и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ проводила наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имела.

Нанесла авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершила артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

В то же время враг из артиллерии обстрелял Красногоровку, Острое, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиаудары в районах Золотой Нивы, Благодатного, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Обстрелял Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются.

Нанесли авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого Херсонской области. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Степное, Каменское Запорожской области; Херсон, а также Очаков Николаевской области.

ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и станцию РЭБ россиян

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.