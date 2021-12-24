На 4 млн грн: НАПК нашло у судьи КСУ Кривенко незадекларированный земельный участок в оккупированном Крыму

Об этом сообщает прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Детективы нашли у Кривенко незадекларированный земельный участок в Крыму стоимостью 4 млн грн, а у Касминина – незаписанную квартиру в Киеве площадью более 150 квадратных метров стоимостью 2,4 млн грн.

Судьи могли нарушить статью 366-2 УК. Им грозит штраф в размере 68-85 тыс. грн или лишение свободы сроком до двух лет.

Еще один судья КСУ Владимир Мойсик не указал в декларации 239 тыс. грн дохода, что является административным правонарушением.

У Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко и Виктора Колесника НАПК не выявило серьезных нарушений в декларациях.