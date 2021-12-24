На 4 млн грн: НАПК нашло у судьи КСУ Кривенко незадекларированный земельный участок в оккупированном Крыму
Судьи Конституционного суда Украины Виктор Кривенко и Александр Касминин указали ложные данные в е-декларациях, за которые им грозит уголовная ответственность
Об этом сообщает прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.Детективы нашли у Кривенко незадекларированный земельный участок в Крыму стоимостью 4 млн грн, а у Касминина – незаписанную квартиру в Киеве площадью более 150 квадратных метров стоимостью 2,4 млн грн.
Судьи могли нарушить статью 366-2 УК. Им грозит штраф в размере 68-85 тыс. грн или лишение свободы сроком до двух лет.
Еще один судья КСУ Владимир Мойсик не указал в декларации 239 тыс. грн дохода, что является административным правонарушением.
У Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко и Виктора Колесника НАПК не выявило серьезных нарушений в декларациях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 31
- Актуальное
- Важное