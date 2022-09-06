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Эксклюзив

На "4 канал" коллаборанта Ковалева могут претендовать его наследники, - медиаэксперт Довженко

6 сентября, 2022 вторник
11:29
война с Россией

Медиаэксперт Отар Довженко считает, что судьбу "4 канала" коллаборанта Ковалева будет решать суд

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Что касается "4 канала" коллаборанта Ковалева, то это не первый прецедент, когда имущество телеканала принудительно используется на нужды обороны страны. Ранее такое произошло с каналами Медведчука. Однако неизвестно никаких обстоятельств такого использования. Также ничего не известно об использовании имущества канала "Наш" Мураева", - рассказал Довженко.

Медиаэксперт считает, что у коллаборанта Ковалева могут появиться наследники, которые будут претендовать на владение "4 каналом".

"Сейчас государство занимается корпоративными правами и лицензией "4 канала". Пока что непонятно, что будет с корпоративными правами этого телеканала. Конечно господин Ковалев облегчил ситуацию с решением этого вопроса тем, что он умер. Однако у него могут быть наследники, которые не являются коллаборантами могут претендовать на владение его активами. То есть ситуация вокруг этого канала очень непростая, но до решения ситуации этот телеканал будет работать на победу Украины", - добавил он.

  • В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а затем задекларировал его в качестве подарка от родителей. А в ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.
  • После начала широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга Народа" приостановили , а 3 мая исключили из фракции.
  • 8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева появился пост в поддержку коккупантов. В нем говорилось, что Ковалев посетил "очень важное для него мероприятие" – встреча первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".
  • 6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупантам.
  • 7 июля генпрокурор поделилась подробностями дела обвиняемого в государственной измене нардепа Алексея Ковалева - подозреваемый организовывал вывоз соли и зерна из Херсона в Россию.
  • 15 июля народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в государственной измене, без альтернативы внесению залога. 16 июля суд арестовал имущество депутата-изменника в пользу государства. Задержали собственность более чем на 4,7 млн грн.
  • 3 августа сообщалось , что на телеканале нардепа Ковалева, подозреваемого в государственной измене, проводили обыски.
  • Государственное бюро расследований вместе с Офисом генерального прокурора 17 августа передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами телеканала депутата-коллаборанта Алексея Ковалева.
  • 22 августа АРМА передало имущество "4 канала" нардепа-коллаборанта Ковалева в распоряжение Госкино

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Украина
Россия
Херсон
Херсонщина
коллаборанти
Слуга народу
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