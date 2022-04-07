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На 31-м году независимости мы ведем войну за независимость, – Магда

7 апреля, 2022 четверг
17:08
Новости

На 31 году независимости мы ведем войну за независимость, высокая консолидация украинского общества является большим достижением, сильная Украина нужна только гражданам Украины, поэтому нам нужны собственные внутренние преобразования

Сейчас главный урок не для Европы, а для Украины, объяснил Евгений Магда, историк, директор Института мировой политики в эфире Еспресо TV

Историк отметил: "Главный урок, по-моему, не для Европы, а для нас. На 31-м году независимости мы ведем войну за независимость. И это уже не гибридная война, гибридная война была с 2014 года по 24 февраля 2022 года. Сейчас идет полномасштабная война, которая включает даже шантаж использования ядерного оружия. То есть война, по большому счету, которую мы не могли представить. Но Украина уже шесть недель выстояла в этой войне".

"Часто люди воспринимают, что война это столкновение военных подразделений, но это не так. Война это противостояние экономик и противостояние настроений внутри общества. То, что на сегодняшний момент более 90 процентов опрошенных украинцев, кажется группой Рейтинг, считают, что Украина выигрывает войну "Это огромное достижение. Такую консолидацию можно сравнить с консолидацией 1 декабря 1991 года, когда соразмерная цифра проголосовала за независимость Украины. И поэтому я говорю, что идет война за независимость" - отметил директор Института мировой политики.

Евгений Магда продолжил: "Мы сейчас с оружием в руках или словом, или конкретной помощью вооруженными силами должны отстаивать эту независимость. Слова, которые мы хотим в НАТО, а нас не берут, они по большому счету манипуляции. По той простой причине, что вступление в НАТО это не только мощная армия, то, что украинская армия мощная уже доказала всему миру, имеет максимально на сегодняшний день авторитет без всяких рейтингов, это нужно будет конвертировать в дальнейшее влияние, но давайте избавляться от иллюзий. не будет сохранять на этом уровне эмпатию к Украине, эти настроения в Европе будут постепенно размываться, поэтому нам нужны наши внутренние преобразования.

  • Напомним, 6 апреля политолог Евгений Магда считает, что США более заинтересованы в том, чтобы Россия просто погрязла в украинской кампании и ослабевала

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