На 30 марта согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара, – Верещук
Сегодня, 30 марта, в Украине согласовано открытие трех гуманитарных коридоров. Будут работать они из Бардянска, Мелитополя и Энергодара в направлении Запорожья
Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.
Известно, что 30 марта будут открыты следующие гуманитарные коридоры:
- для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;
- доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
- для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.
"Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из города Запорожья. На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте", – отмечает Верещук.
Она также добавила, что вчера, 29 марта, на переговорах российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пункта в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня Украина продолжит работу по получению согласования этих гуманитарных коридоров от РФ.
- Напомним, с 10:00 до 12:00 30 марта на улице Курчатова в Энергодаре будет формироваться колонна из легковых автомобилей.
- 30 марта Укрзализныця запустит три эвакуационных поезда из Краматорска в Ужгород, Одессу и Хмельницкий.
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