На 30 марта согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара, – Верещук

Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.

Известно, что 30 марта будут открыты следующие гуманитарные коридоры:

для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;

доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;

для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

"Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из города Запорожья. На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте", – отмечает Верещук.



Она также добавила, что вчера, 29 марта, на переговорах российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пункта в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня Украина продолжит работу по получению согласования этих гуманитарных коридоров от РФ.

Напомним, с 10:00 до 12:00 30 марта на улице Курчатова в Энергодаре будет формироваться колонна из легковых автомобилей.

30 марта Укрзализныця запустит три эвакуационных поезда из Краматорска в Ужгород, Одессу и Хмельницкий.