На 30 марта подтвердили "зеленый" коридор из Энергодара в Запорожье, - ОВА

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов .



"Мы не упускаем никакой предоставленной возможности для того, чтобы эвакуировать людей и получить гуманитарный груз. Как только был подтвержден зеленый коридор на сегодня, 30 марта", - отметил он.



С 10:00 до 12:00 30 марта на улице Курчатова в Энергодаре будет формироваться колонна из легковых автомобилей.

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