На 30-летие референдума о Независимости Украины "слуги народа" хотят ограничить конституционные права граждан, - Креминь об атаке на языковой закон

Об этом языковой омбудсмен заявил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Это далеко не впервые, когда пытаются сузить действия норм закона о языке 2019 года. После того было огромное количество вещей, которые мы уже обсуждали в эфирах. И о конституционном представлении по определению закона не соответствующим Конституции. Зато мы имеем решение Конституционного суда Украины от 14 июля 2021 г., где сказано о том, что угрозы государственному языку являются угрозами государственной безопасности и обороне, а также уполномоченный является должностным лицом, следящим за защитой государственного языка, а также за защитой прав граждан на получение информации и услуг на государственном языке. И когда мы имеем такое огромное количество положительных сдвигов, когда больше всего за годы Независимости граждан поддерживают украинский, когда десятки норм закона имплементированы и украинского действительно стало больше - мы имеем такие документы", - сказал Кремень.



Уполномоченный по защите государственного языка также добавил, что ему непонятны причины представления депутатами правящей партии законопроекта, который вносит изменения в законы о языке и Кабинете министров, позволяя правительству в любой момент снимать уполномоченного за "неудовлетворительный отчет" или просто "по представлению премьер-министра".



Языковой омбудсмен подчеркнул, что согласно регламенту Верховной Рады и сугубо процедурным вопросам документы не рассматриваются в форсированном режиме, как того хотят 29 народных депутатов от "Слуги народа".



"Для рассмотрения этого документа в стенах Верховной Рады выбрана дата 1 декабря - 30-летие украинского референдума. Когда свое волеизъявление по Независимости Украины подтвердило подавляющее большинство граждан. Мы говорим о сужении конституционных прав и свобод, о нарушении базовых вещей, связанных с тем, что называется ценностями. Я считаю, что эти вещи абсолютно недопустимы, поэтому и как уполномоченный, и как народный депутат Украины VIII созыва, который добросовестно продолжает выполнять свои функции и полномочия, хотел бы предостеречь народных депутатов и подойти к этому взвешенно и по-государственному. ", - сказал Кремень.

Напомним, 22 ноября "слуги народа" зарегистрировали законопроект №6336 с предложениями изменений в законы о языке и о Кабинете министров относительно должности языкового омбудсмена.

Опрос Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, проведенный совместно с социологической службой Центра Разумкова, свидетельствует, что 54,9% украинцев поддерживают норму языкового закона об обслуживании на украинском языке, если возможность обслуживания на другом языке по просьбе клиента сохраняется.