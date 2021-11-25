На 30-летие референдума о Независимости Украины "слуги народа" хотят ограничить конституционные права граждан, - Креминь об атаке на языковой закон
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что атакой на языковой закон 29 народных депутатов от "Слуги народа" стремятся ограничить конституционные права граждан Украины
Об этом языковой омбудсмен заявил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Это далеко не впервые, когда пытаются сузить действия норм закона о языке 2019 года. После того было огромное количество вещей, которые мы уже обсуждали в эфирах. И о конституционном представлении по определению закона не соответствующим Конституции. Зато мы имеем решение Конституционного суда Украины от 14 июля 2021 г., где сказано о том, что угрозы государственному языку являются угрозами государственной безопасности и обороне, а также уполномоченный является должностным лицом, следящим за защитой государственного языка, а также за защитой прав граждан на получение информации и услуг на государственном языке. И когда мы имеем такое огромное количество положительных сдвигов, когда больше всего за годы Независимости граждан поддерживают украинский, когда десятки норм закона имплементированы и украинского действительно стало больше - мы имеем такие документы", - сказал Кремень.
Уполномоченный по защите государственного языка также добавил, что ему непонятны причины представления депутатами правящей партии законопроекта, который вносит изменения в законы о языке и Кабинете министров, позволяя правительству в любой момент снимать уполномоченного за "неудовлетворительный отчет" или просто "по представлению премьер-министра".
Языковой омбудсмен подчеркнул, что согласно регламенту Верховной Рады и сугубо процедурным вопросам документы не рассматриваются в форсированном режиме, как того хотят 29 народных депутатов от "Слуги народа".
"Для рассмотрения этого документа в стенах Верховной Рады выбрана дата 1 декабря - 30-летие украинского референдума. Когда свое волеизъявление по Независимости Украины подтвердило подавляющее большинство граждан. Мы говорим о сужении конституционных прав и свобод, о нарушении базовых вещей, связанных с тем, что называется ценностями. Я считаю, что эти вещи абсолютно недопустимы, поэтому и как уполномоченный, и как народный депутат Украины VIII созыва, который добросовестно продолжает выполнять свои функции и полномочия, хотел бы предостеречь народных депутатов и подойти к этому взвешенно и по-государственному. ", - сказал Кремень.
- Напомним, 22 ноября "слуги народа" зарегистрировали законопроект №6336 с предложениями изменений в законы о языке и о Кабинете министров относительно должности языкового омбудсмена.
- Опрос Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, проведенный совместно с социологической службой Центра Разумкова, свидетельствует, что 54,9% украинцев поддерживают норму языкового закона об обслуживании на украинском языке, если возможность обслуживания на другом языке по просьбе клиента сохраняется.
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