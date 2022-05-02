На 3 мая согласовали эвакуацию жителей Мариуполя, - горсовет
На 3 мая согласована эвакуация гражданского населения из Мариуполя
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в telegram.
"При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", – говорится в сообщении.
- 1 мая с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывезти 100 гражданских лиц.
- После завершения части эвакуации из Азовстали Россия возобновила обстрелы завода.
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