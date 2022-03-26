На 26 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Киевской областях, - Верещук

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В Донецкой области будет работать гуманитарный коридор Мариуполь – Запорожье.

Выезжающие на собственном транспорте смогут дозаправить авто в Бердянске по адресу: ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Из-за блокировки оккупантами автобусов на блокпостах централизованной эвакуации мариупольцев сегодня, к сожалению, не будет. Для получения помощи и убежища в Бердянске просим обращаться в гуманитарные штабы.

Киевская область:

с. Плесецкое – Фастов (место сбора – Дом сельсовета по ул. Центральная, 57).

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Фастова.

с..Севериновка – Белогородка (место сбора – ул. Ивана Мазепы, 20).

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белогородки.

Бородянка – Белая Церковь (место сбора – ул. Центральная, 331).

с. Красная Слобода, Ситняки и Рожев – Белая Церковь (место сбора – ТЦ на ул. Леси Украинки, 46 в с. Красная Слобода).

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви.

Луганская область:

Рубежное – Бахмут (место сбора – ул. Чехова, 11).

с. Нижнее – Бахмут (место сбора – ул. Парковая, 13).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324; РТИ).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

Северодонецк – Бахмут (место сбора – просп. Химиков, 28).

Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Бахмута.

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