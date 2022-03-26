На 26 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Киевской областях, - Верещук
В субботу, 26 марта, должны работать 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Киевской областях
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
В Донецкой области будет работать гуманитарный коридор Мариуполь – Запорожье.
Выезжающие на собственном транспорте смогут дозаправить авто в Бердянске по адресу: ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
Из-за блокировки оккупантами автобусов на блокпостах централизованной эвакуации мариупольцев сегодня, к сожалению, не будет. Для получения помощи и убежища в Бердянске просим обращаться в гуманитарные штабы.
Киевская область:
с. Плесецкое – Фастов (место сбора – Дом сельсовета по ул. Центральная, 57).
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Фастова.
с..Севериновка – Белогородка (место сбора – ул. Ивана Мазепы, 20).
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белогородки.
Бородянка – Белая Церковь (место сбора – ул. Центральная, 331).
с. Красная Слобода, Ситняки и Рожев – Белая Церковь (место сбора – ТЦ на ул. Леси Украинки, 46 в с. Красная Слобода).
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви.
Луганская область:
Рубежное – Бахмут (место сбора – ул. Чехова, 11).
с. Нижнее – Бахмут (место сбора – ул. Парковая, 13).
Лисичанск – Бахмут (место сбора – 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324; РТИ).
Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).
Северодонецк – Бахмут (место сбора – просп. Химиков, 28).
Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Бахмута.
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