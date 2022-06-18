На 24 февраля Теробороны Херсонщины как таковой не было, - председатель облсовета
Территориальная оборона Херсонщины по состоянию на 24 февраля 2022 только разворачивалась, а потому не могла дать достойный отпор врагу
С таким заявлением выступил действующий глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в интервью агентству "Укринформ".
"Была ли в Херсонской области территориальная оборона на момент полномасштабного российского вторжения?", – спросил у Самойленко журналист.
"Она была на стадии создания и потому активные функции в первые дни войны не смогла выполнить", - сказал руководитель облсовета.
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"Те здания, которые громады передали для обустройства пунктов территориальной обороны, еще не были подготовлены для размещения подразделений. Поэтому, честно говоря, территориальная оборона была не совсем готова", - подчеркнул Александр Самойленко.
При этом он высоко оценил действия находившихся в Херсонской области бойцов и командиров ВСУ в первые дни российского вторжения.
"Те несколько дней, когда подразделения Вооруженных Сил Украины в области сдерживали наступление врага, позволили сгруппироваться территориальной обороне в Николаевской области и других соседних регионах", - добавил председатель Херсонского областного совета.
- Напомним, Самойленко назвал имя предателя из Управления СБУ в Херсонской области, который, по его мнению, является основным ответственным за быстрое продвижение врага по территории области.
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