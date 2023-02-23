Об этом он сказал в интервью УП.

На вопрос, может ли Россия сделать какую-то громкую провокацию до 24 февраля, Буданов ответил: "Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар".

Ракетные удары россияне планируют на две даты – это 23 и 24 февраля.

"Поверьте мне, мы такое пережили уже более 20 раз", - отметил глава разведки.

Буданов считает "достаточно старыми методами" РФ комбинированные обстрелы Украины, когда враг применяю беспилотники, разные виды ракет, а также так называемые воздушные шары.

На происходящий в Кремле вопрос накануне 24 февраля и кричит ли Путин на всех, что ему нужен быстро результат, начальник ГУР МО ответил: "Знаете, он кричал раньше. Сейчас это уже такая констатация: "Мне нужно хоть что-то, ну хоть выйдите на админграницы Донецкой и Луганской областей".