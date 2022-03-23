На 23 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров из Донецкой, Луганской, Запорожской, Киевской областей, - Верещук

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Донецкая область



Для эвакуации из Мариуполя в Запорожье будет работать маршрут Бердянск – Запорожье. Место сбора – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. Для эвакуации подготовлены 24 автобуса.



Запорожская область



Пологи – Запорожье. Место сбора – площадь перед горсоветом.



Гуляйполе – Запорожье. Место сбора – горсовет, ул. Шевченко 15/2.



Киевская область



Большая Дымерка – Бровары. Место сбора – дом сельсовета по ул. Бобрицкая, 1.



Богдановка – Бровары. Место сбора – сельсовет по ул. Богдана Хмельницкого, 19



Бородянка – Белая Церковь. Место сбора – ул. Центральная, 331.



Светильня – Бровары. Место сбора – сквер им. Марченко.



Луганская область



Рубежное – Бахмут. Место сбора – ул. Чехова, 11.



Поселок Нижний – Бахмут. Место сбора – ул. Парковая, 13.



Маршруты будут проходить по другим городам, откуда будут забирать людей:



Лисичанск, место сбора – 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324, РТИ;



Северодонецк – проспект Химиков, 28;



Горское – ул. Гагарина, 13.