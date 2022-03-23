На 23 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров из Донецкой, Луганской, Запорожской, Киевской областей, - Верещук
На среду, 23 марта, было согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Донецкой, Запорожской, Луганской и Киевской областей
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
Для эвакуации из Мариуполя в Запорожье будет работать маршрут Бердянск – Запорожье. Место сбора – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. Для эвакуации подготовлены 24 автобуса.
Запорожская область
Пологи – Запорожье. Место сбора – площадь перед горсоветом.
Гуляйполе – Запорожье. Место сбора – горсовет, ул. Шевченко 15/2.
Киевская область
Большая Дымерка – Бровары. Место сбора – дом сельсовета по ул. Бобрицкая, 1.
Богдановка – Бровары. Место сбора – сельсовет по ул. Богдана Хмельницкого, 19
Бородянка – Белая Церковь. Место сбора – ул. Центральная, 331.
Светильня – Бровары. Место сбора – сквер им. Марченко.
Луганская область
Рубежное – Бахмут. Место сбора – ул. Чехова, 11.
Поселок Нижний – Бахмут. Место сбора – ул. Парковая, 13.
Маршруты будут проходить по другим городам, откуда будут забирать людей:
Лисичанск, место сбора – 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324, РТИ;
Северодонецк – проспект Химиков, 28;
Горское – ул. Гагарина, 13.
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