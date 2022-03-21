На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Донбасса, Луганщины и Киевщины
На понедельник, 21 марта, согласовано 8 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Донецкой, Луганской и Киевской областей
Об этом сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Донецкая область
Для эвакуации из Мариуполя в Запорожье согласованы следующие маршруты:
Бердянск – Запорожье. Место сбора – спорткомплекс на Мелитопольском шоссе, 27
Мангушская община – Запорожье. Место сбора – с. Юрьевка Мелекинского сельсовета, пансионат "Смена".
Никольское – Запорожье. Место собрания – школа №2 по ул. Парковой, 23
В Бердянске дозаправляют частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршрутам. Адреса дозаправки: просп. Восточный, 4-я, ул. Мелитопольское шоссе, 87-б
Киевская область
Большая Дымерка – Бровары. Место собрания – дом сельсовета по ул. Бобрицкая, 1.
Ворзель – Белогородка. Место сборов – ул. Садовая, 13.
Буча – Белогородка. Место собрания – ул. Энергетиков, 12.
Козаровичи – Вышгород. Место собрания – тренинговый центр главного управления Нацполиции.
Луганская область
Лисичанск – Бахмут. Место сборов – ГСЧС по ул. Сосюры, 324.
Северодонецк – Бахмут. Место собрания – Дом культуры по ул. Химиков, 28.
Горное – Бахмут. Место собрания – ул. Первомайская, 42 Дом культуры, ул. Мира, 136.
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