На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Донбасса, Луганщины и Киевщины

Об этом сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



Донецкая область



Для эвакуации из Мариуполя в Запорожье согласованы следующие маршруты:



Бердянск – Запорожье. Место сбора – спорткомплекс на Мелитопольском шоссе, 27



Мангушская община – Запорожье. Место сбора – с. Юрьевка Мелекинского сельсовета, пансионат "Смена".



Никольское – Запорожье. Место собрания – школа №2 по ул. Парковой, 23



В Бердянске дозаправляют частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршрутам. Адреса дозаправки: просп. Восточный, 4-я, ул. Мелитопольское шоссе, 87-б



Киевская область



Большая Дымерка – Бровары. Место собрания – дом сельсовета по ул. Бобрицкая, 1.



Ворзель – Белогородка. Место сборов – ул. Садовая, 13.



Буча – Белогородка. Место собрания – ул. Энергетиков, 12.



Козаровичи – Вышгород. Место собрания – тренинговый центр главного управления Нацполиции.



Луганская область



Лисичанск – Бахмут. Место сборов – ГСЧС по ул. Сосюры, 324.



Северодонецк – Бахмут. Место собрания – Дом культуры по ул. Химиков, 28.



Горное – Бахмут. Место собрания – ул. Первомайская, 42 Дом культуры, ул. Мира, 136.