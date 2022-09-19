Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"По каждому населенному пункту разный процент повреждения инфраструктуры и жилищного фонда. Например, Ирпень, Буча, Бородянка испытали наибольшее количество разрушений жилого сектора, а в Чернигове около 200 объектов инфраструктуры нуждаются в восстановлении. Если говорить о финансировании, то в первую очередь используются средства местных бюджетов и помощь наших международных партеров через разные побратимские соглашения", - пояснил исполнительный директор Ассоциации городов Украины.



Александр Слобожан сказал, что, к сожалению, пока системного финансирования на восстановление городов из государственного бюджета не происходит.



"Но на 2023 год в госбюджете заложено 26 млрд грн на восстановление поврежденной инфраструктуры. Эти средства распределяются на несколько программ, а именно 19 млрд грн пойдет в фонд восстановления, а другая часть будет идти по кредитным программам, предоставляемым нашими международными парттерами. Оперировать этим финансированием будет Министерство развития общин и территорий В первую очередь, финансирование госбюджета направлено на критическую инфраструктуру, например, 300 млн грн было выделено на восстановление Ахтырской, Черниговской и Кременчугской ТЭЦ.Мы ожидаем, что еще 70 млн грн правительство выделит из резервного фонда на восстановление Харьковской ТЭЦ.Кроме того, областным бюджетам чуть более 1 млрд грн выделено на нужды восстановления, включая 400 млн грн, направленных на Киевщину", - прокомментировал Слобожан.

14 сентября народная депутат от "Голоса" Инна Совсун отметила, что в проекте бюджета-2023 на восстановление территорий заложено 7 млрд грн, а на дороги - 38 млрд

Также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении 100 млн евро на восстановление и реконструкцию поврежденных украинских школ.

16 сентября Министерство экономики Украины сообщило, что Всемирный банк в ноябре планирует утвердить миллиард долларов дополнительной помощи.

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