На 2022 год запланировано рекордное в истории финансирования сектора безопасности и обороны, - Маляр

Госпожа Маляр рассказала об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"В предложенном проекте бюджета на 2022 год впервые в истории Украины финансирование сектора безопасности и обороны составляет рекордный процент - 5,95. Но надо понимать, что сектор обороны - это не только Министерство обороны Украины, речь идет и о других силовых ведомствах. Зато по сравнению с прошлым годом, в Министерство обороны выделяется больше средств. Конечно, учтены те вещи, которые спровоцировали в этом году несвоевременную выплату, скажем, денежного обеспечения. И стоит сказать, что в прошлом году были введены дополнительные доплаты, на которые бюджет не предусмотрел средства. С 2022 года средства предусмотрены и поэтому задержек с денежным обеспечением военнослужащих уже не будет", - отметила Маляр.

Заместитель министра также сообщила, что с 1 января 2022 года начинает действовать закон о национальном сопротивлении, появятся новые подразделения территориальной обороны и увеличится численность ВСУ на 11 тыс. военных.

"Планируется также увеличение доплат военнослужащим: выплата за сохранение жизни в зоне ООС - это и выплата, которая проводится с прошлого года, но на которую не были предусмотрены средства бюджетом, сейчас они предусмотрены. То есть сама доплата не увеличится, однако не придется где-то искать средства. Речь идет об увеличении численности вооруженных сил и фонд увеличивается за счет выплат еще этим 11 тысячам человек", - отметила Маляр.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире Еспресо.TV. поделился деталями и прогнозами относительно государственного бюджета на 2022 год.

15 сентября проект госбюджета поступил в Верховную Раду.

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