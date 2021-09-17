На 2022 год запланировано рекордное в истории финансирования сектора безопасности и обороны, - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в проекте госбюджета на 2022 год финансирование сектора обороны составляет рекордные в истории Украины 5,95%, однако за счет увеличения численности ВСУ на 11 тыс. человек
Госпожа Маляр рассказала об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"В предложенном проекте бюджета на 2022 год впервые в истории Украины финансирование сектора безопасности и обороны составляет рекордный процент - 5,95. Но надо понимать, что сектор обороны - это не только Министерство обороны Украины, речь идет и о других силовых ведомствах. Зато по сравнению с прошлым годом, в Министерство обороны выделяется больше средств. Конечно, учтены те вещи, которые спровоцировали в этом году несвоевременную выплату, скажем, денежного обеспечения. И стоит сказать, что в прошлом году были введены дополнительные доплаты, на которые бюджет не предусмотрел средства. С 2022 года средства предусмотрены и поэтому задержек с денежным обеспечением военнослужащих уже не будет", - отметила Маляр.
Заместитель министра также сообщила, что с 1 января 2022 года начинает действовать закон о национальном сопротивлении, появятся новые подразделения территориальной обороны и увеличится численность ВСУ на 11 тыс. военных.
"Планируется также увеличение доплат военнослужащим: выплата за сохранение жизни в зоне ООС - это и выплата, которая проводится с прошлого года, но на которую не были предусмотрены средства бюджетом, сейчас они предусмотрены. То есть сама доплата не увеличится, однако не придется где-то искать средства. Речь идет об увеличении численности вооруженных сил и фонд увеличивается за счет выплат еще этим 11 тысячам человек", - отметила Маляр.
- Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире Еспресо.TV. поделился деталями и прогнозами относительно государственного бюджета на 2022 год.
- 15 сентября проект госбюджета поступил в Верховную Раду.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.23Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное