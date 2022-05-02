На 2 мая согласованы две дополнительные локации для эвакуации людей из Мариуполя

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Официально. Есть хорошая новость. При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска", - говорится в сообщении.

В горсовете призвали передавать информацию о возможной эвакуации родственникам и знакомым.



ООН и Красный Крест подтвердили, что в Мангуше и на Луначарском кольце люди смогут сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя. Также к эвакуационной колонне смогут присоединиться люди на собственном транспорте (в конец колонны).

1 мая с территории оккупированного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывезти 100 гражданских лиц.

После завершения части эвакуации из Азовстали Россия возобновила обстрелы завода

Эвакуацию жителей Мариуполя запланировано продлить сегодня, 2 мая. Предварительно сообщали о сборе людей в 07:00 возле ТРЦ "Порт Сити"

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