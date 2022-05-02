На 2 мая согласованы две дополнительные локации для эвакуации людей из Мариуполя
На сегодня, 2 мая, согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
"Официально. Есть хорошая новость. При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска", - говорится в сообщении.
В горсовете призвали передавать информацию о возможной эвакуации родственникам и знакомым.
ООН и Красный Крест подтвердили, что в Мангуше и на Луначарском кольце люди смогут сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя. Также к эвакуационной колонне смогут присоединиться люди на собственном транспорте (в конец колонны).
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