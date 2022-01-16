На 19 января оппозиция Казахстана созывает новую всенародную акцию
Объединенная казахстанская оппозиция призывает жителей страны выйти в среду, 19 января 2022 года, во всех городах Казахстана на общегосударственную акцию протеста
Об этом со ссылкой на влиятельный казахстанский оппозиционный ТГ-канал 16/12 , через который координируется деятельность противников режима Назарабаева-Токаева, передаёт Еспресо.TV.
Организатором акции является партия "Демократический выбор Казахстана".
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Начало в 12.00.
Точные места проведения митингов, как подчеркивается, будут названы за 2 часа до начала.
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Требования названы следующие:
- освободить всех мирных граждан
- свободу политзаключенным
- прекратить пытки
- остановить террор против народа Казахстана.
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