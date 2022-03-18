На 18 марта запланировано открыть 9 гуманитарных коридоров, - Верещук

Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Напомним, за день 17 марта из 9 гумкоридоров сработало 8. Всего эвакуировано 3810 человек и доставлено около 40 тонн резинопомощи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Из Мариуполя в Запорожье. Зеленый коридор открыт по маршруту Мариуполь - Мангуш - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье."Продолжается движение бензовоза из Васильевки для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди. Тем, кто идет пешком, организована помощь в Мангуше", - отметила Верещук.Из Сум, Тростянца, Лебединого, Конотопа, Краснополья, Великой Писаревки эвакуационные автобумы будут направляться в Полтаву.- Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны -По маршруту возможно движение в колонне личного автотранспорта вместе с автобусами.– Ахтырка – Хухра – Котельва –Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.- Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны -Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.- Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны -Из Сум эвакуация на частном автотранспорте. Из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации.– Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны –Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.– Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны –Планируется гуманитарный груз в Балаклею и Изюм в Харьковской области. Верещук также добавила, что также на завтра, 19 марта, планируют доставку помощи в города Херсонской и Луганской областей.