На 18 марта запланировано открыть 9 гуманитарных коридоров, - Верещук
Сегодня, 18 марта, в Украине заработают девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения
Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
Из Мариуполя в Запорожье. Зеленый коридор открыт по маршруту Мариуполь - Мангуш - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.
"Продолжается движение бензовоза из Васильевки для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди. Тем, кто идет пешком, организована помощь в Мангуше", - отметила Верещук.
Сумская область
Из Сум, Тростянца, Лебединого, Конотопа, Краснополья, Великой Писаревки эвакуационные автобумы будут направляться в Полтаву.
Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. По маршруту возможно движение в колонне личного автотранспорта вместе с автобусами.
Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава. Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Из Сум эвакуация на частном автотранспорте. Из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации.
Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава. Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.
Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
Харьковская область
Планируется гуманитарный груз в Балаклею и Изюм в Харьковской области. Верещук также добавила, что также на завтра, 19 марта, планируют доставку помощи в города Херсонской и Луганской областей.
- Напомним, за день 17 марта из 9 гумкоридоров сработало 8. Всего эвакуировано 3810 человек и доставлено около 40 тонн резинопомощи.
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