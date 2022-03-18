Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией На 18 марта запланировано открыть 9 гуманитарных коридоров, - Верещук

На 18 марта запланировано открыть 9 гуманитарных коридоров, - Верещук

18 мартa, 2022 пятница
09:51
война с Россией

Сегодня, 18 марта, в Украине заработают девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения

Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.



Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье. Зеленый коридор открыт по маршруту Мариуполь - Мангуш - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.

"Продолжается движение бензовоза из Васильевки для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди. Тем, кто идет пешком, организована помощь в Мангуше", - отметила Верещук.

Сумская область

Из Сум, Тростянца, Лебединого, Конотопа, Краснополья, Великой Писаревки эвакуационные автобумы будут направляться в Полтаву.

Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. По маршруту возможно движение в колонне личного автотранспорта вместе с автобусами.

Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава. Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Из Сум эвакуация на частном автотранспорте. Из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации.

Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава. Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.

Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Харьковская область

Планируется гуманитарный груз в Балаклею и Изюм в Харьковской области. Верещук также добавила, что также на завтра, 19 марта, планируют доставку помощи в города Херсонской и Луганской областей.
  • Напомним, за день 17 марта из 9 гумкоридоров сработало 8. Всего эвакуировано 3810 человек и доставлено около 40 тонн резинопомощи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

эвакуация
Ирина Верещук
военные новости
война новости
Читайте также:
19 мартa, 2022 суббота
Кремль может объявить тотальную мобилизацию россиян
китай
19 мартa, 2022 суббота
Китай уже активизировался, – политолог-международник
Понтонна переправа у Петрикові
19 мартa, 2022 суббота
В Белоруссии строят новую переправу для танков через Припять. Под угрозой Житомирщина и Ровенщина
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.51
    Продажа 33.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
20 мартa
10:42
ВСУ
ВСУ производят зачистку Рубежного от рашистов, - глава Луганской ОВА Гайдай
10:25
Эксклюзив
"Без пищи, воды и под постоянными обстрелами": эвакуированный житель Мариуполя о ситуации в городе
10:22
Украине хватит запасов продовольствия не менее двух лет, - ОПУ
10:16
Эксклюзив
Норвегия хочет эвакуировать украинцев напрямую через авиасообщение, – украинская журналистка в Норвегии
10:12
В Харькове оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей из артиллерии, - ГСЧС
10:05
Война России усложняет Китаю покупку нефти, газа и зерновых, - Bloomberg
09:53
Эксклюзив
Переговоры Украины и России находятся на финальной стадии, - Краев
09:51
Украина 20 марта открывает 7 гуманитарных коридоров, – Верещук
09:45
Якуб-Томаш Новаковский
"Продолжай бороться, Украина!". Участник Варшавского восстания 1944 поддержал украинцев
09:41
В Бердянск заехала колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя
09:39
ВСУ уничтожили российский боевой вертолет Ка-52, его экипаж погиб
09:20
РФ усилила неизбирательные обстрелы городских районов в Украине, – Минобороны Британии
09:20
Оккупанты принудительно вывозят часть жителей Мариуполя в ОРДЛО или РФ, - горсовет
09:18
Эксклюзив
Лукашенко пытается стоять в стороне, но Путин хочет воевать в Украине руками белорусской армии, - Казарин
09:09
Николай Княжицкий
Ограничение телеэфира четырьмя избранными Банковой каналами, это незаконно и несправедливо. Это не демократия, - Николай Княжицкий
09:06
Epic Games
Компания Epic Games пожертвует для Украины прибыль с нового сезона видеоигры, - Федоров
09:05
Переехавшие из-за боевых действий беременные могут получать медицинскую помощь бесплатно, - НСЗУ
09:00
Эксклюзив
Оборона Харькова успешна, враг получает по зубам, – боец ТрО
08:56
В Мариуполе оккупанты сбросили бомбы на школу искусств, где скрывалось около 400 жителей
08:48
Эксклюзив
После победы международный бизнес захочет заходить в Украину, это будет репутационно выгодно, – Директор Института социально-экономической трансформации
08:41
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 115 детей, еще 140 ранены, - Офис генпрокурора
08:37
Эксклюзив
Проблем с оформлением гуманитарной помощи на таможнях Украины нет, - Нефедов
08:37
В Украине создали бюро для сбора данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших, а также убитых и пленных оккупантах, - Центр при СНБО
08:29
Эксклюзив
китай
Китай не будет помогать, а будет молча наблюдать, как по Амуру плывет труп Российской империи, - Бобиренко
08:24
Село Великая Костромка
Российские захватчики ударили "Градами" по селу рядом с Криворожской ТЭС
08:21
Австралия запрещает экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ и предоставляет Украине $30 млн. гуманитарной помощи
08:14
Эксклюзив
Мы так трансформировали свою жизнь, что артобстрелы называем "обычными", – депутат Дружковского горсовета
08:01
ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ Палия, - Сухопутные войска ВСУ
07:52
Папа Франциск посетил украинских детей в больнице Ватикана
07:45
Россияне насаждают свой режим на оккупированных территориях и проводят мобилизацию в ОРДО, а ВСУ уничтожили вертолеты и отряд парашютно-десантного полка РФ, - Генштаб ВСУ
07:13
В Рубежном и Северодонецке россияне обстрелами разрушили 24 дома за сутки и убили троих человек
06:50
Когда видишь, как российский солдат расстреливает детей, а пилот бросает бомбы на спальные районы городов, думаешь: откуда такие взялись, - Княжицкий
06:21
Из детдома в Сумах эвакуировали 71 ребенка, - ОВА
06:19
Британцы любят свободу так же, как и украинцы, - Джонсон вспомнил Brexit
05:34
Япония требует от Индии четкой реакции на войну в Украине, - Reuters
04:47
Под Бердянском оккупанты заблокировали автобусы, которые пытались эвакуировать людей из Мариуполя в Запорожье
04:25
Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 20 марта
04:16
Ярик хотел ехать со мной в Киев в терроборону, но я ему отказал, - футболист Селезнев рассказал, как Ракицкий вел себя после начала войны
03:29
Президент Швейцарии заявил о готовности принять переговоры Украины с Россией
03:06
Украинцы доказали, что умеют воевать профессиональнее армии, которая воюет десятки лет в разных регионах. Чернобаевка войдет в историю войн, - Зеленский в обращении
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV