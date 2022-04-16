На 16 апреля согласованы 9 гуманитарных коридоров, - Верещук

Об этом Верещук сообщила в telegram.

По ее словам, из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье эвакуация будет происходить на личном транспорте.

"Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", - пояснила Верещук.

Также будут действовать гуманитарные коридоры:

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

Горское – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Вице-премьер подчеркнула, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

15 апреля через гумкоридоры удалось эвакуировать более 2,8 тыс. человек .

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