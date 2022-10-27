English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика На 15% меньше, чем в кризисный 2021 год. Авиация не выполнит план Путина по перевозке 100 млн пассажиров

На 15% меньше, чем в кризисный 2021 год. Авиация не выполнит план Путина по перевозке 100 млн пассажиров

27 октября, 2022 четверг
03:43
Экономика

Российские авиакомпании не перевезут в этом году 100 млн человек, как этого потребовал Путин и обещали чиновники

Об этом доложил руководитель Росавиации Александр Нерадько министру транспорта Виталию Савельеву в своем ежемесячном докладе, сославшись на прогнозные показатели авиаперевозчиков, сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

Согласно им, гражданская авиация страны в 2022 году сможет перевезти 94,5 млн человек, что на 14,9% ниже 2021 года.

За 9 месяцев 2022 года пассажиропоток российских авиакомпаний составил 72,8 млн человек (-12,9%): внутри страны перевезено 59,9 млн (-12,1%), на международных рейсах – 12,9 млн (-16,8%) %) %).

В октябре перевозчики спрогнозировали 8,3 млн. пассажиров, из них 6,4 млн. на рейсах по РФ и 1,9 млн. – на международных. Таким образом, за 10 месяцев авиакомпании РФ рассчитывают перевезти 81,1 млн человек: 66,3 млн внутри страны и 14,8 млн на рейсах в/из РФ.

По данным aviatorshina, в ноябре и декабре компании выставили на рейсах по России 12,6 млн кресел. Даже если все они будут заняты, авиакомпании не достигнут заданного президентом объема авиаперевозок внутри страны на 10% (или 8,6 млн. человек).

На международных рейсах российских авиакомпаний в 2022 году ожидается 16,57 млн. пассажиров – такой прогноз дан в докладе Александра Нерадько. Это выше начальных оценок как авиакомпаний (₽13 млн), так и Минтранса (₽10 млн). Исходя из этого, прогноз пассажиропотока на рейсах по РФ в этом году – 78 млн (-10,9%).

Издание отмечает, что министр транспорта в апреле поручил Нерадько ежемесячно отчитываться о промежуточных результатах достижения президентского плана по перевозке авиакомпаниями РФ в 2022 году не менее 100 млн человек. Причем планка по внутрироссийскому пассажиропотоку президентом была задана на уровне выше прошлогоднего показателя (87,5 млн пассажиров). Для этого авиакомпаниям было выделено 100 млрд субсидии на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутрироссийские рейсы в апреле-октябре. Ее сейчас собираются продлить до марта 2023 года, выделив еще ₽50,6 млрд.

Нарастить авиаперевозки Россией авиакомпаниям помешали закрытые с 24 февраля аэропорты южных и центральных регионов страны, пояснил источник в одном перевозчике, добавив, что даже 78 млн. – это вполне хороший результат. Ведь весной совладелец аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" говорил, что если российские авиакомпании в 2022 году перевезут 70 млн пассажиров.

Тогда же Минтрансу был представлен прогноз пассажиропотока авиакомпаний на рейсах по РФ в 2022 году на уровне 75-78,8 млн человек для его включения в стратегию развития авиаотрасли до 2030 года. Но его министерство проигнорировало и как целевое значение указало в документе 90 миллионов.

  • Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
  • Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.
  • 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
  • 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкции против России
Читайте также:
Ксенія Собчак
Автор
28 октября, 2022 пятница
Собчак заживо. Как Путин спас крестницу и подругу семьи
Валерій Чалий
27 октября, 2022 четверг
Тактически Россия сейчас нас переигрывает: ядерный шантаж – это прикрытие, - Чалый
29 октября, 2022 суббота
В Разведке Британии нашли признаки скорого бегства россиян из Херсона
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.13
    Покупка 39.13
    Продажа 39.96
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
29 октября
23:12
Собираюсь шокировать мир, - Ортис сделал амбициозное заявление перед боем с Ломаченко
22:58
Эксклюзив
Виталий Портников
У Путина есть две группы людей, с которыми он в особых отношениях, - Портников
22:54
Зеленский: начиная с марта из плена освобождено 1031 человек
22:37
ПВО сбило 40 иранских дронов-камикадзе за неделю
22:15
Почему какая-то кучка лиц из Кремля может решать, будет ли еда у людей в Египте или в Бангладеше, - Зеленский
22:09
Эксклюзив
Путин обнажает миру свое отчаяние, обращаясь к Ирану за беспилотниками и, возможно, баллистическими ракетами, - дипломат Мэтью Брайза
22:03
OPINION
Украина закроет России не только Черное море, Киев закроет Москве глаза
21:47
Итальянская партия "Лига" ведет манипуляционную кампанию по войне в Украине, - ЦПД
21:15
Обновлено
Мудрик
УПЛ: "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией", расписание 10-го тура чемпионата Украины по футболу
21:07
Съели кенгуру, съели бизона: трагедия в Ямпольском зоопарке или как россияне издевались над животными во время оккупации
20:57
В Луганской области у оккупантов значительные проблемы с деньгами, - Генштаб
20:33
В Новой Каховке россияне принудительно выселяют местных, живущих рядом с побережьем Днепра
20:32
Глава Революционной гвардии Ирана предупредил, что суббота является "последним днем" протестов
20:24
С начала суток Россия нанесла 5 ракетных и 7 авиаударов по территории Украины
20:09
В Украине создан дагестанский добровольческий батальон
20:02
Украинская ПВО сбила российскую ракету и два беспилотника "Орлан-10"
20:01
OPINION
Путин. Все-таки пожизненное
20:00
Во время празднования Хэллоуина в Сеуле пострадало 50 человек
19:24
Оккупанты вывозят из Херсона аптечные запасы и отстраняют медиков от работы
19:06
Эксклюзив
Сколько бы сейчас Китай не говорил ласковых слов в сторону России, для него ее больше нет, – дипломат Харченко
19:04
Геннадий Труханов
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить действия и высказывания Труханова
18:59
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
"Агония преступников": Офис президента отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения"
18:57
Предстоятель УГКЦ Святослав
Глава УГКЦ Святослав: "Хочешь приблизить победу - выключи лишнее освещение"
18:26
ГРУ РФ через сеть подставных компаний в Нидерландах закупает военные технологии, - СМИ
18:21
В Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "Калибров", - военный журналист Цаплиенко
18:20
Эксклюзив
Между Россией и Китаем в Центральной Азии растет напряжение, - дипломат Мэтью Брайза
18:15
Эксклюзив
Михаил Мишустин
Путин может убрать Мишустина как потенциального конкурента, - Фейгин
18:13
"Hommage à l&#39;Ukraine": во Франции выходит сборник украинских писателей о регионах Украины
18:08
Эксклюзив
Украина будет бороться за независимость и будет освобождать свою территорию в любую погоду, - эксперт по вопросам безопасности Варченко
18:02
OPINION
Надо просто перестать манипулировать
17:52
Россия приостанавливает участие в "зерновом соглашении"
17:24
Япония создаст объединенное военное командование в связи с усилением напряженности между Китаем и Тайванем, - Reuters
17:10
Эксклюзив
курс доллара
Пока нет оснований для роста доллара и серьезных изменений официального курса на сегодняшний день не ожидается, - экономист Пендзин
17:00
Эксклюзив
китай
Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине – выгодны Китаю, - Фейгин
16:58
Словения передала Украине 28 танков М-55S
16:56
В Норвегии "бразильский профессор" оказался русским шпионом: что известно
16:49
Эксклюзив
Даже если Иран отдаст все свои Shahed, РФ не сможет в ближайшее время получить более 1 тыс. дронов, – командир подразделения беспилотников ВСУ
16:43
На столичном Майдане простились с командиром морпехов Максимом Токаревым
16:25
Обновлено
Россия обвинила Британию в подрыве обеих ветвей "Северного потока"
16:07
OPINION
Штаймайер заговорил словами посла Мельника
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV