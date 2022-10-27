Об этом доложил руководитель Росавиации Александр Нерадько министру транспорта Виталию Савельеву в своем ежемесячном докладе, сославшись на прогнозные показатели авиаперевозчиков, сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

Согласно им, гражданская авиация страны в 2022 году сможет перевезти 94,5 млн человек, что на 14,9% ниже 2021 года.

За 9 месяцев 2022 года пассажиропоток российских авиакомпаний составил 72,8 млн человек (-12,9%): внутри страны перевезено 59,9 млн (-12,1%), на международных рейсах – 12,9 млн (-16,8%) %) %).

В октябре перевозчики спрогнозировали 8,3 млн. пассажиров, из них 6,4 млн. на рейсах по РФ и 1,9 млн. – на международных. Таким образом, за 10 месяцев авиакомпании РФ рассчитывают перевезти 81,1 млн человек: 66,3 млн внутри страны и 14,8 млн на рейсах в/из РФ.

По данным aviatorshina, в ноябре и декабре компании выставили на рейсах по России 12,6 млн кресел. Даже если все они будут заняты, авиакомпании не достигнут заданного президентом объема авиаперевозок внутри страны на 10% (или 8,6 млн. человек).

На международных рейсах российских авиакомпаний в 2022 году ожидается 16,57 млн. пассажиров – такой прогноз дан в докладе Александра Нерадько. Это выше начальных оценок как авиакомпаний (₽13 млн), так и Минтранса (₽10 млн). Исходя из этого, прогноз пассажиропотока на рейсах по РФ в этом году – 78 млн (-10,9%).

Издание отмечает, что министр транспорта в апреле поручил Нерадько ежемесячно отчитываться о промежуточных результатах достижения президентского плана по перевозке авиакомпаниями РФ в 2022 году не менее 100 млн человек. Причем планка по внутрироссийскому пассажиропотоку президентом была задана на уровне выше прошлогоднего показателя (87,5 млн пассажиров). Для этого авиакомпаниям было выделено 100 млрд субсидии на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутрироссийские рейсы в апреле-октябре. Ее сейчас собираются продлить до марта 2023 года, выделив еще ₽50,6 млрд.

Нарастить авиаперевозки Россией авиакомпаниям помешали закрытые с 24 февраля аэропорты южных и центральных регионов страны, пояснил источник в одном перевозчике, добавив, что даже 78 млн. – это вполне хороший результат. Ведь весной совладелец аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" говорил, что если российские авиакомпании в 2022 году перевезут 70 млн пассажиров.

Тогда же Минтрансу был представлен прогноз пассажиропотока авиакомпаний на рейсах по РФ в 2022 году на уровне 75-78,8 млн человек для его включения в стратегию развития авиаотрасли до 2030 года. Но его министерство проигнорировало и как целевое значение указало в документе 90 миллионов.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

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