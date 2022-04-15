На 15 апреля в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров, - Верещук
По состоянию на 15 апреля в Украине утвердили 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения
Об этом сообщила вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук в facebook.
По ее словам, гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск
Гуманитарные коридоры согласовали по следующим направлениям:.
- Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье эвакуация возможна на собственном транспорте.
- Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
- с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
- С вечера 14 апреля оккупанты обстреливают Кременную в Луганской области из тяжелого вооружения, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения.
- На Юге Россия пытается произвести фортификационное оборудование позиций: пополняет запасы техники, боеприпасов и топлива.
- 15 апреля в Скадовске в Херсонской области россияне сняли флаги Украины на здании горсовета и флагштоке и повесили триколоры. Городской совет заверил, что не будет работать под российскими флагами.
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