На 15 апреля в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук в facebook.



По ее словам, гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск



Гуманитарные коридоры согласовали по следующим направлениям:.

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье эвакуация возможна на собственном транспорте.

Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).

с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

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