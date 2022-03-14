На 14 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров: Верещук назвала маршруты

Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в обращении, обнародованном Офисом президента.



В Киевской области согласованы следующие гуманитарные коридоры:

из населенных пунктов Богдановка и Новобогдановка, Победа (Барышевская ОТГ), Бобрик – в Бровары;

из населенных пунктов Гостомель, Немышаево, Ворзель, Дмитровка – в Белогородку.

из населенных пунктов Северодонецк, Попасная, поселок Горное – в город Славянск.

В Луганской области:"В очередной раз будем пытаться сегодня наконец-то разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из города Бердянск через Мангуш в город Мариуполь", - добавила Верещук.Кроме того, министерша подчеркнула, что в плену остается мэр Мелитополя Иван Федеоров, неизвестной остается судьба похищенного оккупантами мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, также в плену находится спасатель Алексей Данченко.