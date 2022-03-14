На 14 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров: Верещук назвала маршруты
На понедельник, 14 марта, согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Украины, которые уничтожают российские оккупанты
Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в обращении, обнародованном Офисом президента.
В Киевской области согласованы следующие гуманитарные коридоры:
- из населенных пунктов Богдановка и Новобогдановка, Победа (Барышевская ОТГ), Бобрик – в Бровары;
- из населенных пунктов Гостомель, Немышаево, Ворзель, Дмитровка – в Белогородку.
- из населенных пунктов Северодонецк, Попасная, поселок Горное – в город Славянск.
Кроме того, министерша подчеркнула, что в плену остается мэр Мелитополя Иван Федеоров, неизвестной остается судьба похищенного оккупантами мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, также в плену находится спасатель Алексей Данченко.
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