На 14 апреля в Украине согласовали 9 гумкоридоров, - Верещук

Об этом заявила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье – на собственном транспорте;

– на собственном транспорте; Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28);

(место собрания – проспект Химиков, 28); Лисичанск – Бахмут (места собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

(места собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324); Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42);

(место собрания – ул. Первомайская, 42); с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13);

(место собрания – ул. Гагарина, 13); Рубежное – Бахмут.

"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск", - подчеркнула Ирина Верещук.

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