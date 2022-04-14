На 14 апреля в Украине согласовали 9 гумкоридоров, - Верещук
14 апреля в Украине работают 9 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из зон боевых действий в безопасные населенные пункты
Об этом заявила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- Из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье – на собственном транспорте;
- Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28);
- Лисичанск – Бахмут (места собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42);
- с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13);
- Рубежное – Бахмут.
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