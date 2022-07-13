На 13 июля назначен эвакуационный поезд из Покровска во Львов
Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на среду, 13 июля
Об этом УЗ сообщает на своем официальном сайте .
Поезд под номером 234/233 будет следовать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Предварительное время отправки – 16:30.
В УЗ также отмечают, что время отправления поездов может меняться, поэтому стоит следить за информацией на сайте.
-
11 июля Укрзализныця расплатилась с инвесторами в свои еврооблигации и выплатила $36 млн, несмотря на войну.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.67
Покупка 35.67Продажа 36.75
-
EUR
Покупка 35.69Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное