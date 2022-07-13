На 13 июля назначен эвакуационный поезд из Покровска во Львов

Об этом УЗ сообщает на своем официальном сайте .

Поезд под номером 234/233 будет следовать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Предварительное время отправки – 16:30.

В УЗ также отмечают, что время отправления поездов может меняться, поэтому стоит следить за информацией на сайте.

11 июля Укрзализныця расплатилась с инвесторами в свои еврооблигации и выплатила $36 млн, несмотря на войну.

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