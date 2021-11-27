На 12-й день протестов в Гваделупе Франция пошла на уступки и пообещала обсудить автономию

Об этом в субботу, 27 ноября 2021 года, рассказал министр заморских территорий Себастьян Лекорню в телеобращении к жителям архипелага, передает RFI.



Жестокие протесты во французских заморских территориях Гваделупе и Мартинике продолжаются уже более 10 дней.



Начались они 12 ноября.



Поводом стало требование обязательной вакцинации для работников здравоохранения.



К протестам против санитарных мер добавилось давнее социальное недовольство, вызванное высоким уровнем безработицы и бедности местного населения.





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