На 12-й день протестов в Гваделупе Франция пошла на уступки и пообещала обсудить автономию
К концу второй недели ожесточенных протестов в Гваделупе, спровоцированных санитарными мерами, в Париже заявили о готовности обсудить автономию региона и пообещали создать тысячу рабочих мест для молодежи
Об этом в субботу, 27 ноября 2021 года, рассказал министр заморских территорий Себастьян Лекорню в телеобращении к жителям архипелага, передает RFI.
Жестокие протесты во французских заморских территориях Гваделупе и Мартинике продолжаются уже более 10 дней.
Начались они 12 ноября.
Поводом стало требование обязательной вакцинации для работников здравоохранения.
К протестам против санитарных мер добавилось давнее социальное недовольство, вызванное высоким уровнем безработицы и бедности местного населения.
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