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На 11 апреля в Украине согласовали 9 гуманитарных коридоров
По состоянию на 11 апреля 2022 г. в Украине утвердили 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения
Об этом сообщает вице-премьер-министр реинтеграции Ирина Верещук.
Донецкая область:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье (место собрания: ул. Шевченко, 5)
- Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти)
- Северодонецк – Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28)
- Лисичанск – Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324)
- Попасная – Бахмут (место собрания: ул. Первомайская, 42)
- с. Горное – Бахмут (место собрания: ул. Гагарина, 13)
- Рубежное – Бахмут
- За 10 апреля гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 2824 человека
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