На 11 апреля в Украине согласовали 9 гуманитарных коридоров

Об этом сообщает вице-премьер-министр реинтеграции Ирина Верещук.



Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье (место собрания: ул. Шевченко, 5)

Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти)

Северодонецк – Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28)

Лисичанск – Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324)

Попасная – Бахмут (место собрания: ул. Первомайская, 42)

с. Горное – Бахмут (место собрания: ул. Гагарина, 13)

Рубежное – Бахмут

За 10 апреля гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 2824 человека

(эвакуация будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуск автобусы, отправленные из Запорожья)