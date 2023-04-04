"На 100% поддерживаю внешнюю политику ЕС по РФ": Новоизбранный президент Черногории Милатович
Избранный президент Черногории Якоб Милатович обещает ускорить путь страны к членству в Европейском Союзе и придерживаться политики Союза в отношении России из-за вторжения в Украину
Об этом он сказал в интервью Associated Press.
"Одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Черногории, а также меня как нового президента страны будет ускорение вступления страны в ЕС, чтобы Черногория, надеюсь, стала следующим членом ЕС в течение следующих пяти лет", - сказал Милатович.
Милатович добавил, что будет выступать за укрепление связей с Сербией и другими соседними балканскими странами.
Отношения между Сербией и Черногорией ухудшились после того, как Джуканович вывел страну из союза с Сербией в 2006 году, а затем привел к членству в НАТО в 2017 году. В ходе избирательной кампании Джуканович заявлял, что избиратели выбирают между членством в ЕС или присоединением к "сербскому миру" - аналогия с "русским миром".
Однако приверженность новоизбранного президента членству в ЕС, похоже, опровергает широко распространенные обвинения прозападных групп в Черногории и Сербии в том, что он является марионеткой пророссийского руководства в Белграде.
Милатович заявил, что попытается наладить отношения с Сербией, а также с другими соседними балканскими государствами.
"Я считаю, что будущее всех стран Западных Балкан - в ЕС, и я думаю, что Черногория может стать первой страной, которая вступит в ЕС", - сказал он, имея в виду соседние Сербию, Северную Македонию, Боснию и Албанию.
Что касается отношений с Россией, Милатович напомнил, что Черногория решительно, на 100% проводит внешнюю политику ЕС, и так оно и будет.
"Так что полноценная политика ЕС — это именно та политика, которую Черногория должна осуществлять в будущем, и это особенно важно сейчас, когда речь идет о российской агрессии против Украины. Нет никого в Европе и, очевидно, в Черногории, кто может поддержать вторжение одной страны в другую суверенную страну", - сказал он.
- Напомним, 19 марта, в Черногории прошли президентские выборы. Во второй тур вышли действующий президент Мило Джуканович и кандидат от движения "Европа сейчас" Яков Милатович.
- 2 апреля стало известно, что победил представитель проевропейской партии и оппозиционный кандидат Яков Милатович. Милатович набрал около 60% голосов. Его поддержало правящее большинство Черногории, в которое входили просербские и пророссийские группы. Джуканович признал поражение. Официальные результаты ожидаются позже на этой неделе.
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