Об этом он сказал в интервью Associated Press.

"Одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Черногории, а также меня как нового президента страны будет ускорение вступления страны в ЕС, чтобы Черногория, надеюсь, стала следующим членом ЕС в течение следующих пяти лет", - сказал Милатович.

Милатович добавил, что будет выступать за укрепление связей с Сербией и другими соседними балканскими странами.

Отношения между Сербией и Черногорией ухудшились после того, как Джуканович вывел страну из союза с Сербией в 2006 году, а затем привел к членству в НАТО в 2017 году. В ходе избирательной кампании Джуканович заявлял, что избиратели выбирают между членством в ЕС или присоединением к "сербскому миру" - аналогия с "русским миром".

Однако приверженность новоизбранного президента членству в ЕС, похоже, опровергает широко распространенные обвинения прозападных групп в Черногории и Сербии в том, что он является марионеткой пророссийского руководства в Белграде.

Милатович заявил, что попытается наладить отношения с Сербией, а также с другими соседними балканскими государствами.

"Я считаю, что будущее всех стран Западных Балкан - в ЕС, и я думаю, что Черногория может стать первой страной, которая вступит в ЕС", - сказал он, имея в виду соседние Сербию, Северную Македонию, Боснию и Албанию.

Что касается отношений с Россией, Милатович напомнил, что Черногория решительно, на 100% проводит внешнюю политику ЕС, и так оно и будет.

"Так что полноценная политика ЕС — это именно та политика, которую Черногория должна осуществлять в будущем, и это особенно важно сейчас, когда речь идет о российской агрессии против Украины. Нет никого в Европе и, очевидно, в Черногории, кто может поддержать вторжение одной страны в другую суверенную страну", - сказал он.