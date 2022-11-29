Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиаса Биллстрема во время брифинга в Киеве.

Помощь для Украины будет составлять на 100 млн евро больше, чем все предыдущие разы.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи: наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, панцирники и 270 млн евро. Это прорыв, совсем другая степень поддержки", - отметил он.

Он заверил, что финансовая помощь позволит Украине найти больше необходимого на международном рынке.

Напомним, МИД Финляндии заверили , что будут поддерживать Украину, сколько понадобится

В Киев 28 ноября прибыла самая большая делегация министров с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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